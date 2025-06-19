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Журналист Денис Бигус является внештатным работником СБУ — видео

19 июня 2025 22:59
Аркадий Пастула - Редактор
Денис Бигус является внештатным сотрудником военной контрразведки СБУ
Денис Бигус. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Журналист Денис Бигус сообщил, что работает на Службу безопасности Украины. Он является внештатным работником Департамента военной контрразведки.

Об этом Денис Бигус сообщил в видео в четверг, 19 июня.

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Бигус и СБУ

"Когда кто-то из СБУ делает х*рню, редакция об этом снимала, снимает и будет снимать, а когда воюет войну, я ей помогал, помогаю и буду помогать всем, чем могу", — отметил Бигус.

Он гордится, что может помочь ДВКР СБУ с войной.

Бигус рассказал, что уволился из рядов защитников в составе Патрульной полиции в конце 2023 года. Через некоторое время его знакомые из военной контрразведки СБУ поставили несколько задач. Тогда же он и стал внештатным работником.

Журналист подтвердил, что имеет удостоверение. Оно позволяет "иногда работать с какими-то штуками" и "иногда посещать какие-то места".

Бигус отметил, что не имеет брони от мобилизации, не получает денег из бюджета и его не вносят ни в один резерв.

Напомним, в 2024 году за командой Bihus.Info незаконно следили во время празднования Нового года. В месте отдыха установили камеры.

Впоследствии стало известно, что за журналистами следили сотрудники СБУ. Служба решила отправить их в зону боевых действий.

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