23 июня в Украине отмечают день создания Центра специальных операций "А" СБУ - "Альфа"

В Украине отмечают годовщину создания спецподразделения "Альфа"
В понедельник, 23 июня, в Украине отмечают день создания Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины — легендарного подразделения "Альфа", которое является одним из ключевых элементов национальной системы безопасности.
Новини.LIVE собрали все, что известно о подразделении "Альфа".
Годовщина создания спецподразделения "Альфа"
Ровно 31 год назад, 23 июня 1994 года, Указом Президента № 335/94 было создано Управление "А" в составе СБУ. С тех пор эта дата считается днем рождения подразделения.
Основные задачи "Альфы" — это борьба с терроризмом, организованной преступностью, освобождение заложников и обеспечение государственной безопасности.
Эмблема спецназовцев сочетает символы щита, меча, крыльев и креста СБУ, которые вместе образуют украинский трезубец - символ защиты, чести и решимости.
Лозунг подразделения: "Жизнь — Родине! Честь — никому!".
С начала полномасштабного вторжения России "Альфа" принимает активное участие в боевых действиях. Бойцы ЦСО "А" защищали Киевскую область, Харьков, участвовали в Слобожанском контрнаступлении и освобождении Купянска.
Известно, что подразделение стоит за уничтожением каждого восьмого российского танка, пораженного Силами обороны на поле боя.
Также ЦСО "А" стабильно входит в тройку самых результативных подразделений в применении БпЛА на фронте.
По состоянию на июнь 2025 года сотрудники Центра получили 1804 государственные награды, в том числе 21 звание Героя Украины, девять из которых — посмертно. 869 наград — за личное мужество и героизм, проявленные в боях с российским агрессором.
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