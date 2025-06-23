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Главная Новости дня В Украине отмечают годовщину создания спецподразделения "Альфа"

В Украине отмечают годовщину создания спецподразделения "Альфа"

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 08:00
23 июня в Украине отмечают день создания Центра специальных операций "А" СБУ - "Альфа"
Бойцы "Альфы". Фото: instagram.com/csoateam
Ключові моменти Годовщина создания спецподразделения "Альфа"

В понедельник, 23 июня, в Украине отмечают день создания Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины — легендарного подразделения "Альфа", которое является одним из ключевых элементов национальной системы безопасности.

Новини.LIVE собрали все, что известно о подразделении "Альфа".

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Годовщина создания спецподразделения "Альфа"

Ровно 31 год назад, 23 июня 1994 года, Указом Президента № 335/94 было создано Управление "А" в составе СБУ. С тех пор эта дата считается днем рождения подразделения.

Основные задачи "Альфы" — это борьба с терроризмом, организованной преступностью, освобождение заложников и обеспечение государственной безопасности.

Спецпідрозділ СБУ Альфа 23 червня
Бойцы спецподразделения "Альфа". Фото: instagram.com/csoateam

Эмблема спецназовцев сочетает символы щита, меча, крыльев и креста СБУ, которые вместе образуют украинский трезубец - символ защиты, чести и решимости.

Лозунг подразделения: "Жизнь — Родине! Честь — никому!".

Спецпідрозділ СБУ Альфа 23 червня
Эмблема спецназовцев. Фото: instagram.com/csoateam

С начала полномасштабного вторжения России "Альфа" принимает активное участие в боевых действиях. Бойцы ЦСО "А" защищали Киевскую область, Харьков, участвовали в Слобожанском контрнаступлении и освобождении Купянска.

Известно, что подразделение стоит за уничтожением каждого восьмого российского танка, пораженного Силами обороны на поле боя.

Спецпідрозділ СБУ Альфа 23 червня
Военный запускает беспилотник. Фото: instagram.com/csoateam

Также ЦСО "А" стабильно входит в тройку самых результативных подразделений в применении БпЛА на фронте.

По состоянию на июнь 2025 года сотрудники Центра получили 1804 государственные награды, в том числе 21 звание Героя Украины, девять из которых — посмертно. 869 наград — за личное мужество и героизм, проявленные в боях с российским агрессором.

Ранее мы писали, что журналист Денис Бигус стал внештатным работником СБУ.

Также мы сообщали, что часть военнослужащих СБУ, СВР и ГУР переведут для дальнейшего прохождения военной службы в Вооруженные Силы Украины, с последующей переподготовкой.

СБУ военные война в Украине военнослужащие праздник
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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