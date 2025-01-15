В Україні у віці 100 років померла зв'язкова УПА Ангелина Паламар

Зв'язкова УПА Ангелина Паламар. Фото: ГУР

В Україні у віці 100 років померла зв'язкова Української повстанської армії Ангелина Паламар. За життя ця жінка та її родина зазнали багато страждань від рук російських окупантів.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у вівторок, 15 січня.

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Померла розвідниця УПА

"Відійшла у вічність видатна зв’язкова Української повстанської армії пані Ангелина Паламар — розвідниця періоду визвольних змагань нашого народу у ХХ столітті. За ідею Української Держави Ангелина Омелянівна та її сімʼя зазнали від Росії багато лиха і болю", — повідомив Буданов.

Головний розвідник України зазначив, що свого часу радянські окупанти вбили батька і брата Ангелини на подвірʼї їхнього будинку. Після цього п'ятнадцятирічна дівчина приєдналась до УПА під псевдом "Орися". Проте через два роки внаслідок зради однієї із селянок росіяни схопили розвідницю.

"Ангелина Омелянівна пройшла крізь жорна більшовицьких катівень — півтора десятка років провела в таборах каральної російсько-радянської системи", — зазначив Буданов.

Ця відважна жінка, попри всі випробування, вистояла, зберегла у серці віру в Україну і любов до неї. Їй пощастило побачити відновлення незалежності держави, за яку вона боролась. Жінка так само виховала дітей і онуків.

Буданов також розповів, що торік з нагоди 100-річного ювілею Ангелини Омелянівни, їй було вручено медаль "Україна — понад усе!".

Вручення нагороди Ангелині Паламар. Фото: ГУР

Медаль "Україна — понад усе!". Фото: ГУР

Подяка ГУР, яку вручили Ангелині Паламар. Фото: ГУР

"Ангелина Омелянівна переживала й молилась за кожного українського воїна, хто захищає державу в боях з російськими загарбниками. Нині наша тиха молитва і добре слово — за спочилу у вічності Ангелину Паламар", — написав Буданов.

Також Буданов висловив співчуття усім рідним і близьким відомої розвідниці УПА.

Раніше ми писали, що на початку літа помер Василь Хомин, колишній зв’язковий УПА та член Бориславської станиці ОУН-УПА ім. Нечая. Його не стало у віці 90 років.

Також у Львові поховали воїна УПА, 93-річного Йосипа Гулу. Чоловік помер 8 липня 2023 року, його поховали на Личаківському кладовищі.