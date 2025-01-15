В Украине в возрасте 100 лет умерла связная УПА Ангелина Паламар

Связная УПА Ангелина Паламар. Фото: ГУР

В Украине в возрасте 100 лет умерла связная Украинской повстанческой армии Ангелина Паламар. При жизни эта женщина и ее семья претерпела много страданий от рук российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во вторник, 15 января.

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"Отошла в вечность выдающаяся связная Украинской Повстанческой Армии госпожа Ангелина Паламар — разведчица периода освободительной борьбы нашего народа в ХХ веке. За идею Украинского Государства Ангелина Емельяновна и ее семья испытали от России много бед и боли", — сообщил Буданов.

Главный разведчик Украины отметил, что в свое время советские оккупанты убили отца и брата Ангелины во дворе их дома. После этого пятнадцатилетняя девушка присоединилась к УПА под псевдонимом "Орыся". Однако через два года в результате предательства одной из селянок россияне схватили разведчицу.

"Ангелина Емельяновна прошла сквозь жернова большевистских застенков — полтора десятка лет провела в лагерях карательной российско-советской системы", — отметил Буданов.

Эта отважная женщина, несмотря на все испытания, выстояла, сохранила в сердце веру в Украину и любовь к ней. Ей посчастливилось увидеть восстановление независимости государства, за которое она боролась. Женщина так же воспитала детей и внуков.

Буданов также рассказал, что в прошлом году по случаю 100-летнего юбилея Ангелины Емельяновны ей была вручена медаль "Україна — понад усе!"

Вручение награды Ангелине Паламар. Фото: ГУР

Медаль "Україна — понад усе!". Фото: ГУР

Благодарность ГУР, которую вручили Ангелине Паламар. Фото: ГУР

"Ангелина Емельяновна переживала и молилась за каждого украинского воина, кто защищает государство в боях с российскими захватчиками. Сейчас наша тихая молитва и доброе слово — за усопшую в вечности Ангелину Паламар", — написал Буданов.

Также Буданов выразил соболезнования всем родным и близким известной разведчицы УПА.

Ранее мы писали, что в начале лета умер Василий Хомин, бывший связной УПА и член Бориславской станицы ОУН-УПА им. Нечая. Его не стало в возрасте 90 лет.

Также во Львове похоронили воина УПА, 93-летнего Иосифа Гулу. Мужчина умер 8 июля 2023 года, его похоронили на Лычаковском кладбище.