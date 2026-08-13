В Україні у липні загинуло найбільше цивільних з 2022 року — ООН

Рятувальники ДСНС. Фото: Reuters

У липні 2026 року в Україні внаслідок російських атак загинули щонайменше 437 цивільних, ще 2610 людей були поранені. За даними Моніторингової місії ООН з прав людини, це найвищий місячний показник цивільних жертв із березня 2022 року. Порівняно з червнем кількість загиблих і поранених зросла на 30%.

Про це повідомили в ООН, інформує Новини.LIVE.

Скільки людей загинуло в Києві

Про це 13 серпня повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. За її даними, липневі втрати серед цивільного населення були на 70% вищими, ніж у липні 2025 року. Водночас реальна кількість жертв може бути більшою, оскільки місія продовжує перевіряти інформацію.

Одним із міст, які найбільше постраждали від російських атак, став Київ. Там у липні загинули щонайменше 54 цивільні, ще 202 людини отримали поранення.

За даними ООН, упродовж липня російські війська запустили по Україні щонайменше 429 ракет — це більш ніж удвічі перевищує показник червня. Наймасштабніший за кількістю жертв удар стався 2 липня: російські війська застосували 74 ракети та майже 500 далекобійних безпілотників. Унаслідок атаки загинули щонайменше 30 людей, ще 104 були поранені.

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Керівниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл заявила, що у 2026 році кількість загиблих і поранених цивільних зростала щомісяця, а в липні ця тенденція різко посилилася.

Ракети та дрони стали основною причиною жертв

Найбільшу частку цивільних втрат у липні спричинили далекобійні ракети та безпілотники — на них припало 38% усіх загиблих і поранених. Унаслідок таких атак загинули 183 людини, ще 967 отримали поранення.

Ще 27% цивільних жертв спричинили ударні безпілотники малого радіуса дії поблизу лінії фронту — вони вбили 111 людей і поранили 710.

Водночас кількість жертв авіаційних бомбардувань за місяць зросла на 143% порівняно з червнем. У липні від таких атак загинули 105 цивільних, ще 753 були поранені. Другим за кількістю жертв видом озброєння після далекобійних ракет і дронів стали керовані авіабомби.

За перші сім місяців 2026 року ООН підтвердила 12 477 цивільних жертв в Україні: 1839 загиблих та 10 638 поранених. Це на 44% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

З початку повномасштабного вторгнення Моніторингова місія ООН підтвердила загибель щонайменше 16 874 цивільних, серед яких 820 дітей. Ще 51 273 людини були поранені, зокрема 3126 дітей.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 11 серпня російські війська атакували Харків і ще 16 населених пунктів області. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, постраждали 11 людей, а під ударами опинилися житлові будинки, навчальні заклади, енергетичні об’єкти, АЗС та підприємства. У Харкові пошкоджено, зокрема, три приватні будинки, два гуртожитки та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що 10 серпня на Дніпропетровщині через російські атаки загинули двоє людей, серед них 15-річний хлопець. Загалом того дня російські війська майже 60 разів били по п’яти районах області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Ще п’ятеро людей отримали поранення, серед них двоє неповнолітніх.