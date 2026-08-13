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Главная Новости дня В Украине в июле погибло наибольшее число гражданских лиц с 2022 года — ООН

В Украине в июле погибло наибольшее число гражданских лиц с 2022 года — ООН

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 19:34
В Украине в июле погибло наибольшее число гражданских лиц с 2022 года — ООН
Спасатели ГСЧС. Фото: Reuters

В июле 2026 года в Украине в результате российских атак погибли не менее 437 мирных жителей, ещё 2610 человек получили ранения. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, это самый высокий месячный показатель гражданских жертв с марта 2022 года. По сравнению с июнем количество погибших и раненых выросло на 30%.

Об этом сообщили в ООН, передает Новини.LIVE.

Сколько людей погибло в Киеве

Об этом 13 августа сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине. По ее данным, июльские потери среди гражданского населения были на 70% выше, чем в июле 2025 года. В то же время реальное число жертв может быть больше, поскольку миссия продолжает проверять информацию.

Одним из городов, наиболее пострадавших от российских атак, стал Киев. Там в июле погибли по меньшей мере 54 мирных жителя, ещё 202 человека получили ранения.

По данным ООН, в течение июля российские войска запустили по Украине не менее 429 ракет — это более чем вдвое превышает показатель июня. Самый масштабный по количеству жертв удар произошел 2 июля: российские войска применили 74 ракеты и почти 500 дальнобойных беспилотников. В результате атаки погибли не менее 30 человек, еще 104 были ранены.

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Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл заявила, что в 2026 году число погибших и раненых гражданских лиц росло ежемесячно, а в июле эта тенденция резко усилилась.

Ракеты и дроны стали основной причиной жертв

Наибольшую долю гражданских потерь в июле составили дальнобойные ракеты и беспилотники — на них пришлось 38% всех погибших и раненых. В результате таких атак погибли 183 человека, ещё 967 получили ранения.

Еще 27% гражданских жертв пришлось на ударные беспилотники малого радиуса действия вблизи линии фронта — они убили 111 человек и ранили 710.

В то же время количество жертв авиационных бомбардировок за месяц выросло на 143% по сравнению с июнем. В июле в результате таких атак погибли 105 гражданских лиц, ещё 753 были ранены. Вторым по количеству жертв видом вооружения после дальнобойных ракет и дронов стали управляемые авиабомбы.

За первые семь месяцев 2026 года ООН подтвердила 12 477 гражданских жертв в Украине: 1839 погибших и 10 638 раненых. Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

С начала полномасштабного вторжения Мониторинговая миссия ООН подтвердила гибель не менее 16 874 гражданских лиц, среди которых 820 детей. Еще 51 273 человека были ранены, в том числе 3126 детей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что11 августа российские войска атаковали Харьков и еще 16 населенных пунктов области. По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, пострадали 11 человек, а под ударами оказались жилые дома, учебные заведения, энергетические объекты, АЗС и предприятия. В Харькове повреждены, в частности, три частных дома, два общежития и электросети.

Также Новини.LIVE сообщали, что 10 августа в Днепропетровской области в результате российских атак погибли два человека, среди них — 15-летний подросток. Всего в тот день российские войска почти 60 раз наносили удары по пяти районам области с помощью беспилотников, артиллерии и авиабомб. Еще пять человек получили ранения, среди них двое несовершеннолетних.

ООН война в Украине погибшие гражданские атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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