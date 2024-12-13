В Україні тимчасово призупинено видачу та оформлення паспортів

Оформлення паспорту. Фото: pasport.org.ua

В Україні тимчасово не працюватиме послуга видачі та оформлення паспортів. Причиною є планові технічні роботи.

Про це повідомила пресслужба державного підприємства "Документ" у п'ятницю, 13 грудня.

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Видача та оформлення паспортів

"13 грудня 2024 року о 16:30 (за київським часом) відбудуться планові технічні роботи обслуговування обладнання, що забезпечує роботу Єдиного державного демографічного реєстру", — йдеться у повідомленні.

Допис ДП "Документ". Фото: pasport.org.ua

Внаслідок цього послуги не надаватимуться до 16 грудня. Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, чому українцям за кордоном відмовляють видавати паспорти. Він наголосив, що при собі необхідно мати документ про військовий облік.

Також "Укрпошта" запустила сервіс доставки паспортів за кордон.