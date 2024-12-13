В Украине временно приостановлена выдача и оформление паспортов

Оформление паспорта. Фото: pasport.org.ua

В Украине временно не будет работать услуга выдачи и оформления паспортов. Причиной являются плановые технические работы.

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "Документ" в пятницу, 13 декабря.

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Выдача и оформление паспортов

"13 декабря 2024 года в 16:30 (по киевскому времени) состоятся плановые технические работы обслуживания оборудования, обеспечивающего работу Единого государственного демографического реестра", — говорится в сообщении.

Пост ГП "Документ". Фото: pasport.org.ua

Вследствие этого услуги не будут предоставляться до 16 декабря. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец объяснил, почему украинцам за границей отказывают выдавать паспорта. Он подчеркнул, что при себе необходимо иметь документ о военном учете.

Также "Укрпочта" запустила сервис доставки паспортов за границу.