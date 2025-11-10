Відео
Головна Новини дня В Україні ТЕС не захищені від обстрілів — яка причина

Дата публікації: 10 листопада 2025 22:57
Оновлено: 23:32
В Україні ТЕС майже не захищені — деталі від Омельченка
Пошкодження на одній з українських ТЕС. Фото: ДТЕК

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що було очевидно, що російські окупанти будуть атакувати теплові електростанції. За його словами, достатнього захисту немає.

Про це Володимир Омельченко сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 10 листопада.

Читайте також:

Захист ТЕС в Україні

Омельченко зауважив, що фізично захистити ТЕС дуже складно, оскільки дуже великі масштаби об’єктів.

"Нам доведеться проходити цей осінньо-зимовий період з мінімальними потужностями теплових електростанцій. В основному наш фундамент енергетичний, на який ми можемо розраховувати, це лише девʼять атомних блоків, 2,5 ГВт імпорту та децентралізована генерація. Це все, на що ми можемо розраховувати", — каже він. 

За його словами, на ТЕС навряд чи можуть розраховувати українці, оскільки практично всі вони уражені. Крім того, він сумнівається, що знайдеться потужний захист за короткий період.

Нагадаємо, 8 листопада російські окупанти атакували ТЕС Донбаської паливно-енергетичної компанії. Ворог пошкодив обладнання.

Раніше загарбники завдали удару по Слов'янській ТЕС у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинули двоє фахівців.

війна Україна обстріли ТЕС енергетика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
