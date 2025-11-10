В Україні ТЕС майже не захищені — деталі від Омельченка

В Україні ТЕС не захищені від обстрілів — яка причина
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що було очевидно, що російські окупанти будуть атакувати теплові електростанції. За його словами, достатнього захисту немає.
Про це Володимир Омельченко сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 10 листопада.
Захист ТЕС в Україні
Омельченко зауважив, що фізично захистити ТЕС дуже складно, оскільки дуже великі масштаби об’єктів.
"Нам доведеться проходити цей осінньо-зимовий період з мінімальними потужностями теплових електростанцій. В основному наш фундамент енергетичний, на який ми можемо розраховувати, це лише девʼять атомних блоків, 2,5 ГВт імпорту та децентралізована генерація. Це все, на що ми можемо розраховувати", — каже він.
За його словами, на ТЕС навряд чи можуть розраховувати українці, оскільки практично всі вони уражені. Крім того, він сумнівається, що знайдеться потужний захист за короткий період.
Нагадаємо, 8 листопада російські окупанти атакували ТЕС Донбаської паливно-енергетичної компанії. Ворог пошкодив обладнання.
Раніше загарбники завдали удару по Слов'янській ТЕС у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинули двоє фахівців.
