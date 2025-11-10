Видео
Видео

В Украине ТЭС не защищены от обстрелов — какая причина

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 22:57
обновлено: 23:32
В Украине ТЭС практически не защищены — подробности от Омельченко
Повреждения на одной из украинских ТЭС. Фото: ДТЭК

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что было очевидно, что российские оккупанты будут атаковать тепловые электростанции. По его словам, достаточной защиты нет.

Об этом Владимир Омельченко сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 10 ноября.

Защита ТЭС в Украине

Омельченко отметил, что физически защитить ТЭС очень сложно, поскольку очень большие масштабы объектов.

"Нам придется проходить этот осенне-зимний период с минимальными мощностями тепловых электростанций. В основном наш фундамент энергетический, на который мы можем рассчитывать, это всего девять атомных блоков, 2,5 ГВт импорта и децентрализованная генерация. Это все, на что мы можем рассчитывать", — говорит он.

По его словам, на ТЭС вряд ли могут рассчитывать украинцы, поскольку практически все они поражены. Кроме того, он сомневается, что найдется мощная защита за короткий период.

Напомним, 8 ноября российские оккупанты атаковали ТЭС Донбасской топливно-энергетической компании. Враг повредил оборудование.

Ранее захватчики нанесли удар по Славянской ТЭС в Донецкой области. В результате обстрела погибли двое специалистов.

война Украина обстрелы ТЭС энергетика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
