В Украине ТЭС практически не защищены — подробности от Омельченко

В Украине ТЭС не защищены от обстрелов — какая причина
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что было очевидно, что российские оккупанты будут атаковать тепловые электростанции. По его словам, достаточной защиты нет.
Об этом Владимир Омельченко сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 10 ноября.
Защита ТЭС в Украине
Омельченко отметил, что физически защитить ТЭС очень сложно, поскольку очень большие масштабы объектов.
"Нам придется проходить этот осенне-зимний период с минимальными мощностями тепловых электростанций. В основном наш фундамент энергетический, на который мы можем рассчитывать, это всего девять атомных блоков, 2,5 ГВт импорта и децентрализованная генерация. Это все, на что мы можем рассчитывать", — говорит он.
По его словам, на ТЭС вряд ли могут рассчитывать украинцы, поскольку практически все они поражены. Кроме того, он сомневается, что найдется мощная защита за короткий период.
Напомним, 8 ноября российские оккупанты атаковали ТЭС Донбасской топливно-энергетической компании. Враг повредил оборудование.
Ранее захватчики нанесли удар по Славянской ТЭС в Донецкой области. В результате обстрела погибли двое специалистов.
