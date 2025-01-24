Кабмін створив Агенцію національної єдності — подробиці

Кабінет Міністрів України. Фото: РБК-Україна

Окрім Міністерства єдності в Україні тепер є й Агенція національної єдності. Рішення про створення такого органу прийняв Кабінет міністрів України.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко в Telegram у п'ятницю, 24 січня.

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Нардеп зазначив, що Агенція не буде підпорядковуватись Міністерству єдності. Установу буде контролювати Міністерство економіки.

"Це все якийсь цирк", — прокоментував Олексій Гончаренко.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Як зазначив нардеп, основними завданнями Агенції національної єдності будуть:

стимулювання повернення громадян до України;

посилення зв'язку з Україною та залучення до підтримки України за кордоном;

консультування українців, що мешкають за кордоном, щодо програм підтримки і надання допомоги у вирішенні проблемних питань;

вирішення комплексних питань та проблем при поверненні громадян до України;

сприяння інтеграції України у світовий простір.

Нагадаємо, раніше, міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив про кількість українців, які зараз живуть в інших країнах. За його словами, йдеться про 20-25 мільйонів людей.

Чернишов також інформував про те, що Україна готова надати бронювання тим, хто повернеться з-за кордону й піде працювати в оборонну сферу. Він наголосив, що зараз багатьом галузям бракує фахівців.