Кабмин создал Агентство национального единства — подробности

В Украине создали Агентство национального единства — детали
Кроме Министерства единства в Украине теперь есть и Агентство национального единства. Решение о создании такого органа принял Кабинет министров Украины.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 24 января.
Чем будет заниматься Агентство национального единства
Нардеп отметил, что Агентство не будет подчиняться Министерству единства. Учреждение будет контролировать Министерство экономики.
"Это все какой-то цирк", — прокомментировал Алексей Гончаренко.
Как отметил нардеп, основными задачами Агентства национального единства будут:
- стимулирование возвращения граждан в Украину;
- усиление связи с Украиной и привлечение к поддержке Украины за рубежом;
- консультирование украинцев, проживающих за рубежом, относительно программ поддержки и оказания помощи в решении проблемных вопросов;
- решение комплексных вопросов и проблем при возвращении граждан в Украину;
- способствование интеграции Украины в мировое пространство.
Напомним, ранее, министр национального единства Алексей Чернышов сообщил о количестве украинцев, которые сейчас живут в других странах. По его словам, речь идет о 20-25 миллионах людей.
Чернышов также информировал о том, что Украина готова предоставить бронирование тем, кто вернется из-за границы и пойдет работать в оборонную сферу. Он отметил, что сейчас многим отраслям не хватает специалистов.
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