Кабмин создал Агентство национального единства — подробности

Кабинет Министров Украины. Фото: РБК-Україна

Кроме Министерства единства в Украине теперь есть и Агентство национального единства. Решение о создании такого органа принял Кабинет министров Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 24 января.

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Нардеп отметил, что Агентство не будет подчиняться Министерству единства. Учреждение будет контролировать Министерство экономики.

"Это все какой-то цирк", — прокомментировал Алексей Гончаренко.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Как отметил нардеп, основными задачами Агентства национального единства будут:

стимулирование возвращения граждан в Украину;

усиление связи с Украиной и привлечение к поддержке Украины за рубежом;

консультирование украинцев, проживающих за рубежом, относительно программ поддержки и оказания помощи в решении проблемных вопросов;

решение комплексных вопросов и проблем при возвращении граждан в Украину;

способствование интеграции Украины в мировое пространство.

Напомним, ранее, министр национального единства Алексей Чернышов сообщил о количестве украинцев, которые сейчас живут в других странах. По его словам, речь идет о 20-25 миллионах людей.

Чернышов также информировал о том, что Украина готова предоставить бронирование тем, кто вернется из-за границы и пойдет работать в оборонную сферу. Он отметил, что сейчас многим отраслям не хватает специалистов.