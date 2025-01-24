Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В Украине создали Агентство национального единства — детали arrow

В Украине создали Агентство национального единства — детали

24 января 2025 23:20
Ольга Антоновская - редактор
Кабмин создал Агентство национального единства — подробности
Кабинет Министров Украины. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновская - редактор

Кроме Министерства единства в Украине теперь есть и Агентство национального единства. Решение о создании такого органа принял Кабинет министров Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 24 января.

Читайте также:

Чем будет заниматься Агентство национального единства

Нардеп отметил, что Агентство не будет подчиняться Министерству единства. Учреждение будет контролировать Министерство экономики.

"Это все какой-то цирк", — прокомментировал Алексей Гончаренко.

В Украине создали Агентство национального единства
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Как отметил нардеп, основными задачами Агентства национального единства будут:

  • стимулирование возвращения граждан в Украину;
  • усиление связи с Украиной и привлечение к поддержке Украины за рубежом;
  • консультирование украинцев, проживающих за рубежом, относительно программ поддержки и оказания помощи в решении проблемных вопросов;
  • решение комплексных вопросов и проблем при возвращении граждан в Украину;
  • способствование интеграции Украины в мировое пространство.

Напомним, ранее, министр национального единства Алексей Чернышов сообщил о количестве украинцев, которые сейчас живут в других странах. По его словам, речь идет о 20-25 миллионах людей.

Чернышов также информировал о том, что Украина готова предоставить бронирование тем, кто вернется из-за границы и пойдет работать в оборонную сферу. Он отметил, что сейчас многим отраслям не хватает специалистов.

Кабинет министров Алексей Гончаренко правительство народные депутаты министр

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азову" нужны операторы БпЛА — платят высокую зарплату

Срочная новость

02:54 В Киеве снова прогремел взрыв

02:46 Военный объяснил, как попасть в конкретную бригаду ВСУ

Срочная новость

02:25 В Киеве прогремели взрывы

Срочная новость

02:11 В Киеве объявили воздушную тревогу — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:58 Мужчина фиктивно учился в университете — как наказал суд

Срочная новость

01:24 В Черкассах были слышны взрыв — что известно

01:01 США могли остановить помощь Украине, — СМИ

00:30 Автоматический перевод на спецучет ТЦК — четыре основания

00:13 Военный не получил выплаты за ранение и обратился в суд

03:26 "Азову" нужны операторы БпЛА — платят высокую зарплату

Срочная новость

02:54 В Киеве снова прогремел взрыв

02:46 Военный объяснил, как попасть в конкретную бригаду ВСУ

Срочная новость

02:25 В Киеве прогремели взрывы

Срочная новость

02:11 В Киеве объявили воздушную тревогу — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:58 Мужчина фиктивно учился в университете — как наказал суд

Срочная новость

01:24 В Черкассах были слышны взрыв — что известно

01:01 США могли остановить помощь Украине, — СМИ

00:30 Автоматический перевод на спецучет ТЦК — четыре основания

00:13 Военный не получил выплаты за ранение и обратился в суд

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске