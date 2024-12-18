Рада ухвалила створення держреєстру військових — яка мета

В Україні створять держреєстр військових — Рада ухвалила закон
Верховна Рада України у середу, 18 грудня, ухвалила закон про створення єдиного реєстру військовослужбовців. Він передбачає електронні ідентифікатори військових.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Реєстр військовослужбовців
"За" відповідний законопроєкт проголосували 254 народних депутати. Його метою є створення єдиної бази даних про військових ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту.
Згідно з документом, кожному військовому буде присвоєно єдиний унікальний електронний ідентифікатор для використання в єдиній інформаційній системі у сфері нацбезпеки та оборони Міноборони, Державному вебпорталі електронних публічних послуг та для надання публічних послуг, в тому числі адміністративних та соціальних.
Крім того, це дозволить вдосконалити порядок функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів завдяки взаємодії з Електронною системою охорони здоров’я.
Нагадаємо, Міноборони досі не направило до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців. Наразі немає чітких термінів для служби під час дії воєнного стану.
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