Рада ухвалила створення держреєстру військових — яка мета

Військові. Ілюстративне фото: МВС

Верховна Рада України у середу, 18 грудня, ухвалила закон про створення єдиного реєстру військовослужбовців. Він передбачає електронні ідентифікатори військових.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

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Реєстр військовослужбовців

"За" відповідний законопроєкт проголосували 254 народних депутати. Його метою є створення єдиної бази даних про військових ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту.

Згідно з документом, кожному військовому буде присвоєно єдиний унікальний електронний ідентифікатор для використання в єдиній інформаційній системі у сфері нацбезпеки та оборони Міноборони, Державному вебпорталі електронних публічних послуг та для надання публічних послуг, в тому числі адміністративних та соціальних.

Крім того, це дозволить вдосконалити порядок функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів завдяки взаємодії з Електронною системою охорони здоров’я.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, Міноборони досі не направило до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців. Наразі немає чітких термінів для служби під час дії воєнного стану.

Також у МО розповіли, у випадку яких захворювань військові мають право на грошову допомогу на лікування.