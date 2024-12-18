Рада приняла создание госреестра военных — какова цель

Военные. Иллюстративное фото: МВД

Верховная Рада Украины в среду, 18 декабря, приняла закон о создании единого реестра военнослужащих. Он подразумевает электронные идентификаторы военных.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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Реестр военнослужащих

"За" соответствующий законопроект проголосовали 254 народных депутата. Его целью является создание единой базы данных о военных ВСУ и Государственной службы специального транспорта.

Согласно документу, каждому военному будет присвоен единственный уникальный электронный идентификатор для использования в единой информационной системе в сфере нацбезопасности и обороны Минобороны, Государственном веб-портале электронных публичных услуг и предоставлении публичных услуг, в том числе административных и социальных.

Кроме того, это позволит усовершенствовать порядок функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, благодаря взаимодействию с Электронной системой здравоохранения.

Скриншот поста Железняка

Напомним, Минобороны до сих пор не направило в Верховную Раду законопроект о демобилизации военнослужащих. Пока нет четких сроков для службы во время действия военного положения.

Также в МО рассказали, в случае каких заболеваний военные имеют право на пособие на лечение.