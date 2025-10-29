В Україні будуть відключення електроенергії 29 жовтня для стабілізації енергосистеми

Енергетики лагодять ЛЕП. Фото: ДТЕК

Міністерство енергетики України заявило про чергові російські атаки на енергосистему. Внаслідок цього в країні запровадять графіки погодинних відключень електроенергії та деякі обмеження для підприємств.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

Реклама

Читайте також:

Відключення електроенергії в Україні 29 жовтня

За даними відомства, російські війська минулої доби завдали ударів по енергетичних об’єктах у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Через пошкодження тривають аварійно-відновлювальні роботи, енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

У зв’язку з напруженим станом енергосистеми сьогодні в низці регіонів України з 08:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Міненерго закликає громадян перевіряти актуальну інформацію про відключення на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Крім того, у деяких областях з 07:00 до 22:00 передбачено застосування графіків обмеження споживання для промислових підприємств, щоб стабілізувати баланс між генерацією та навантаженням.

Міністерство звернулося до українців із проханням ощадливо користуватися електроенергією, особливо у години пікового споживання — вранці та ввечері. Такий підхід допоможе зменшити навантаження на систему та уникнути аварійних відключень.

Нагадаємо, нардеп від фракції "Слуга народу" пояснив, які області в Україні можуть мати серйозні проблеми з електропостачанням.

Також раніше в ДТЕК пояснили, чому абонентам нерівномірно вимикають електроенергію.