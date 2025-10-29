В Украине будут отключения электроэнергии 29 октября для стабилизации энергосистемы

Энергетики чинят ЛЭП. Фото: ДТЭК

Министерство энергетики Украины заявило об очередных российских атаках на энергосистему. Вследствие этого в стране введут графики почасовых отключений электроэнергии и некоторые ограничения для предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Отключение электроэнергии в Украине 29 октября

По данным ведомства, российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Из-за повреждений продолжаются аварийно-восстановительные работы, энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В связи с напряженным состоянием энергосистемы сегодня в ряде регионов Украины с 08:00 до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Минэнерго призывает граждан проверять актуальную информацию об отключении на официальных страницах местных облэнерго.

Кроме того, в некоторых областях с 07:00 до 22:00 предусмотрено применение графиков ограничения потребления для промышленных предприятий, чтобы стабилизировать баланс между генерацией и нагрузкой.

Министерство обратилось к украинцам с просьбой экономно пользоваться электроэнергией, особенно в часы пикового потребления — утром и вечером. Такой подход поможет уменьшить нагрузку на систему и избежать аварийных отключений.

