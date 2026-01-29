Відео
Головна Новини дня В Україні скасують графіки відключень — коли та за яких умов

В Україні скасують графіки відключень — коли та за яких умов

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 00:19
Коли в Україні скасують графіки відключень світла — прогноз від РНБО
Жінка під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці опалюваного сезону 2026–2027 року в Україні можуть скасувати стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Аби це сталося, потрібні інвестиції та прогнозована система відновлення.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE повідомила радниця секретаря РНБО з питань енергетики і критичної інфраструктури Ольга Бабій.

Читайте також:

Прогноз щодо скасування графіків відключень 

За словами Ольги Бабій, для стабілізації ситуації в енергосистемі потрібні великі інвестиції. Йдеться про мільярди гривень. 

"Це дуже велика складна історія. Це дуже величезний виклик, це мільярди гривень, це страшні інвестиції. Але це питання нашого виживання взимку 2026–2027 року", — зазначила представниця РНБО.

Раніше речниця РНБО заявила, що росіяни можуть і в подальшому завдавати ударів по енергосистемі України. Один блекаут українці вже пережили — мають впоратися й зараз.

Також ми повідомляли, що 29 січня в Києві ввели тимчасові графіки електропостачання. Світло відключають не за чергами. Обсяг обмежень у різних районах столиці нерівномірний.

РНБО електроенергія відключення світла світло графіки відключень світла
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
