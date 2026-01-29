Видео
Главная Новости дня В Украине отменят графики отключений — когда и при каких условиях

В Украине отменят графики отключений — когда и при каких условиях

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 00:19
Когда в Украине отменят графики отключений света — прогноз от СНБО
Женщина во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

В конце отопительного сезона 2026–2027 года в Украине могут отменить стабилизационные графики отключений электроэнергии. Чтобы это произошло, нужны инвестиции и прогнозируемая система восстановления.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE сообщила советник секретаря СНБО по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий.

Читайте также:

Прогноз касательно отмены графиков отключений

По словам Ольги Бабий, для стабилизации ситуации в энергосистеме нужны большие инвестиции. Речь идет о миллиардах гривен.

"Это очень большая сложная история. Это очень огромный вызов, это миллиарды гривен, это страшные инвестиции. Но это вопрос нашего выживания зимой 2026–2027 года", — отметила представитель СНБО.

Ранее спикер СНБО заявила, что россияне могут и в дальнейшем наносить удары по энергосистеме Украины. Один блэкаут украинцы уже пережили — должны справиться и сейчас.

Также мы сообщали, что 29 января в Киеве ввели временные графики электроснабжения. Свет отключают не по очередям. Объем ограничений в разных районах столицы неравномерный.

СНБО электроэнергия отключения света свет графики отключений света
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
