Україна
В Україні щороку відзначатимуть День програміста

В Україні щороку відзначатимуть День програміста

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 14:24
Зеленський підписав указ про святкування Дня програміста 7 січня
Програміст. Фото: Pexels

В Україні офіційно запровадили професійне свято — День програміста, яке відзначатимуть щорічно 7 січня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Читайте також:

В Україні святкуватимуть День програміста

Згідно з документом, нове професійне свято щороку відзначатимуть 7 січня. У тексті указу зазначається, що рішення ухвалене з урахуванням значного внеску фахівців у сфері інформаційних технологій у розвиток цифрової економіки та цифрової безпеки держави.

Також наголошується, що IT-галузь відіграє важливу роль у зміцненні національної безпеки та обороноздатності України.

null
Текст указу. Фото: Олексій Гончаренко

У документі підкреслюється, що встановлення Дня програміста має на меті підтримку розвитку IT-індустрії та визнання ролі спеціалістів, які працюють у сфері інформаційних технологій. Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, нещодавно українські програмісти створили важливий сервіс для ветеранів

Також 22 грудня в Україні відзначали День енергетика. Міністр оборони Денис Шмигаль пояснив, чому ця професія особливо важлива під час війни.

Володимир Зеленський свята Україна IT Програмісти День програміста
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
