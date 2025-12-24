Зеленський підписав указ про святкування Дня програміста 7 січня

Програміст. Фото: Pexels

В Україні офіційно запровадили професійне свято — День програміста, яке відзначатимуть щорічно 7 січня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

В Україні святкуватимуть День програміста

Згідно з документом, нове професійне свято щороку відзначатимуть 7 січня. У тексті указу зазначається, що рішення ухвалене з урахуванням значного внеску фахівців у сфері інформаційних технологій у розвиток цифрової економіки та цифрової безпеки держави.

Також наголошується, що IT-галузь відіграє важливу роль у зміцненні національної безпеки та обороноздатності України.

Текст указу. Фото: Олексій Гончаренко

У документі підкреслюється, що встановлення Дня програміста має на меті підтримку розвитку IT-індустрії та визнання ролі спеціалістів, які працюють у сфері інформаційних технологій. Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

