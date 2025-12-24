Видео
Главная Новости дня В Украине ежегодно будут отмечать День программиста

В Украине ежегодно будут отмечать День программиста

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 14:24
Зеленский подписал указ о праздновании Дня программиста 7 января
Программист. Фото: Pexels

В Украине официально ввели профессиональный праздник — День программиста, который будут отмечать ежегодно 7 января. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Читайте также:

В Украине будут праздновать День программиста

Согласно документу, новый профессиональный праздник ежегодно будут отмечать 7 января. В тексте указа отмечается, что решение принято с учетом значительного вклада специалистов в сфере информационных технологий в развитие цифровой экономики и цифровой безопасности государства.

Также отмечается, что IT-отрасль играет важную роль в укреплении национальной безопасности и обороноспособности Украины.

null
Текст указа. Фото: Алексей Гончаренко

В документе подчеркивается, что установление Дня программиста имеет целью поддержку развития IT-индустрии и признание роли специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, недавно украинские программисты создали важный сервис для ветеранов.

Также 22 декабря в Украине отмечали День энергетика. Министр обороны Денис Шмыгаль объяснил, почему эта профессия особенно важна во время войны.

Владимир Зеленский праздники Украина IT Программисты День программиста
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
