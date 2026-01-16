Бізнес може подати запит про когенерацію через "Пульс"

Генератори для підприємців. Фото: УНІАН

В Україні запустили окреме "вікно звернень" для бізнесу з питань когенерації на державній онлайн-платформі "Пульс". Новий механізм має спростити комунікацію підприємців з владою та прискорити реалізацію проєктів у сфері розподіленої генерації на час масштабних відключень світла.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Підприємства зможуть долучатися до системи розподіленої генерації

Окремо Свириденко наголосила, що розвиток розподіленої генерації є одним із пріоритетних завдань уряду в умовах енергетичних викликів. За її словами, когенерація розглядається як додатковий інструмент зміцнення енергетичної стійкості держави, тому влада зацікавлена в якомога швидшому запуску таких установок по всій країні.

Свириденко зазначила, що уряд фіксує численні звернення від бізнесу щодо технічних і процедурних труднощів, пов'язаних із підключенням генерувальних потужностей. Такий підхід, за словами уряду, має забезпечити швидше реагування на проблеми та зменшити бюрократичні затримки.

"Підприємці, які хочуть встановити газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії, можуть поставити питання і звернутися у разі виникнення проблем, заповнити форму на платформі pulse.gov.ua", — повідомила Юлія Свириденко.

Який вигляд має форма для відправки заявки. Фото: скриншот

Для подання звернення бізнесу необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на платформі "Пульс", заповнити електронну форму та обов'язково зазначити в темі звернення слово "Когенерація".

Нагадаємо, в енергосистемі України зберігається складна ситуація через систематичні російські обстріли.

Окремо міністр енергетики України Денис Шмигаль закликав підприємців вимикати рекламні вивіски та ілюмінацію, щоб полегшити тиск на енергосистему.