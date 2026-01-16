Бизнес может подать запрос о когенерации через "Пульс"

Генераторы для предпринимателей. Фото: УНИАН

В Украине запустили отдельное "окно обращений" для бизнеса по вопросам когенерации на государственной онлайн-платформе "Пульс". Новый механизм должен упростить коммуникацию предпринимателей с властью и ускорить реализацию проектов в сфере распределенной генерации на время масштабных отключений света.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Предприятия смогут участвовать в системе распределенной генерации

Отдельно Свириденко отметила, что развитие распределенной генерации является одной из приоритетных задач правительства в условиях энергетических вызовов. По ее словам, когенерация рассматривается как дополнительный инструмент укрепления энергетической устойчивости государства, поэтому власть заинтересована в скорейшем запуске таких установок по всей стране.

Свириденко отметила, что правительство фиксирует многочисленные обращения от бизнеса относительно технических и процедурных трудностей, связанных с подключением генерирующих мощностей. Такой подход, по словам правительства, должен обеспечить более быстрое реагирование на проблемы и уменьшить бюрократические задержки.

"Предприниматели, которые хотят установить газовые и дизельные генераторы, когенерационные модули, газотурбинные и газопоршневые установки, системы хранения энергии, могут задать вопрос и обратиться в случае возникновения проблем, заполнить форму на платформе pulse.gov.ua", — сообщила Юлия Свириденко.

Как выглядит форма для отправки заявки. Фото: скриншот

Для подачи обращения бизнесу необходимо авторизоваться в личном кабинете на платформе "Пульс", заполнить электронную форму и обязательно указать в теме обращения слово "Когенерация".

Напомним, в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация из-за систематических российских обстрелов.

Отдельно министр энергетики Украины Денис Шмыгаль призвал предпринимателей выключать рекламные вывески и иллюминацию, чтобы облегчить давление на энергосистему.