Працівник сільського господарства. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Українські аграрії обговорюють можливість масштабного скорочення весняних посівів у 2027 році. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, такий крок дозволив би сільськогосподарським підприємствам протягом наступних двох років реалізувати вже накопичені запаси продукції.

Про це він розповів в ефірі програми Ранок.LIVE.

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Чому аграрії пропонують скоротити посівні площі

За словами Марчука, площа земель, які можуть залишитися незасіяними, може бути навіть більшою, ніж зараз пропонують представники аграрного бізнесу.

"Ми вже кажемо, що не потрібно засіювати близько 6 мільйонів гектарів землі. [...] Для чого це робити? По-перше, у нас грошей немає, а по-друге — що потім із цим робити?" — пояснив він.

Марчук наголосив, що це позиція аграрного бізнесу, яку зараз обговорюють із державою. Офіційного рішення влади щодо скорочення посівних площ немає.

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Водночас в інтерв'ю УНІАН від 26 листопада Марчук розповів, що Всеукраїнська аграрна рада звернулася до Європейської комісії з проханням виділити 2 млрд євро. Ці кошти необхідні для утримання необроблених земель та часткової компенсації витрат на їхню оренду.

Як може скоротитися врожай зернових в Україні

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в інтерв'ю Reuters повідомив, що у 2027 році врожай зернових може скоротитися майже вдвічі. Якщо цього року очікують зібрати 62 млн тонн зерна, то наступного року цей показник може становити лише 30 млн тонн.

Найбільше можуть постраждати виробники кукурудзи. За прогнозом міністерства, площі під цією культурою можуть скоротитися більш ніж удвічі — до 2 млн гектарів.

Урожай кукурудзи може зменшитися до 12-14 млн тонн, а пшениці — до 17 млн тонн.

За даними Reuters, від початку поточного маркетингового року Україна експортувала 7,6 млн тонн зерна. За аналогічний період минулого року цей показник становив 11,5 млн тонн.

Скільки коштів потрібно аграріям на весняну посівну

За даними Української аграрної конфедерації, фінансові резерви сільськогосподарських підприємств станом на 1 жовтня 2026 року скоротилися на 60% порівняно з початком року.

На проведення весняної посівної кампанії може знадобитися близько 390 млрд грн. Мінімальні витрати на засівання одного гектара оцінюють у 30 тис. грн.

Через фінансові труднощі аграрії також можуть скоротити використання добрив на 30-40%. Частина господарств розглядає можливість закупівлі дешевшого насіння та засобів захисту рослин.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через блокування морських портів внутрішні ціни на сільськогосподарську продукцію впали вдвічі.

Також ми інформували про те, що без додаткової фінансової підтримки частина українських аграрних підприємств може припинити роботу вже після нового року. Проблеми в галузі також можуть позначитися на вартості продуктів у магазинах.