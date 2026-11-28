Работник сельского хозяйства. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Украинские аграрии обсуждают возможность масштабного сокращения весенних посевов в 2027 году. По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, такой шаг позволил бы сельскохозяйственным предприятиям в течение следующих двух лет реализовать уже накопленные запасы продукции.

Об этом он рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

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Почему аграрии предлагают сократить посевные площади

По словам Марчука, площадь земель, которые могут остаться незасеянными, может быть даже больше, чем сейчас предлагают представители аграрного бизнеса.

"Мы уже говорим, что не нужно засевать около 6 миллионов гектаров земли. [...] Зачем это делать? Во-первых, у нас нет денег, а во-вторых — что потом с этим делать?" — пояснил он.

Марчук подчеркнул, что это позиция аграрного бизнеса, которую сейчас обсуждают с государством. Официального решения властей о сокращении посевных площадей нет.

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В то же время в интервью УНИАН от 26 ноября Марчук рассказал, что Всеукраинский аграрный совет обратился к Европейской комиссии с просьбой выделить 2 млрд евро. Эти средства необходимы для содержания необрабатываемых земель и частичной компенсации расходов на их аренду.

Как может сократиться урожай зерновых в Украине

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в интервью Reuters сообщил, что в 2027 году урожай зерновых может сократиться почти вдвое. Если в этом году ожидается собрать 62 млн тонн зерна, то в следующем году этот показатель может составить всего 30 млн тонн.

Больше всего могут пострадать производители кукурузы. По прогнозу министерства, площади под этой культурой могут сократиться более чем вдвое — до 2 млн гектаров.

Урожай кукурузы может сократиться до 12–14 млн тонн, а пшеницы — до 17 млн тонн.

По данным Reuters, с начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 7,6 млн тонн зерна. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 11,5 млн тонн.

Сколько средств нужно аграриям на весеннюю посевную

По данным Украинской аграрной конфедерации, финансовые резервы сельскохозяйственных предприятий по состоянию на 1 октября 2026 года сократились на 60% по сравнению с началом года.

На проведение весенней посевной кампании может потребоваться около 390 млрд грн. Минимальные затраты на засев одного гектара оцениваются в 30 тыс. грн.

Из-за финансовых трудностей аграрии также могут сократить использование удобрений на 30–40%. Часть хозяйств рассматривает возможность закупки более дешевых семян и средств защиты растений.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за блокировки морских портов внутренние цены на сельскохозяйственную продукцию упали вдвое.

Также мы сообщали о том, что без дополнительной финансовой поддержки часть украинских аграрных предприятий может прекратить работу уже после нового года. Проблемы в отрасли также могут отразиться на стоимости продуктов в магазинах.