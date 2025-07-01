Платформа для пошуку зниклих - що відомо

Артур Добросердов. Фото: кадр з відео

У вівторок, 1 липня, у Києві відбулася презентація Єдиної інформаційної платформи з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Головним було зробити її зручною та зрозумілою для всіх.

Про це повідомив Уповноважений з відповідних питань Артур Добросердов під час офіційного заходу.

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Що відомо про платформу для пошуку зниклих

Нова платформа, створена Міністерством внутрішніх справ України, має на меті координувати пошук зниклих осіб та надавати підтримку їхнім родинам.

Раніше в Україні не існувало єдиного порталу, який би об’єднував всю необхідну інформацію та чіткі алгоритми дій для близьких зниклих, зазначила директорка Департаменту комунікації МВС Мар’яна Рева.

Особливу увагу при розробці платформи приділили зручності та простоті користування, щоб кожен, хто шукає рідних, міг легко орієнтуватися й отримати потрібну допомогу. За словами Артура Добросердова, саме це стало пріоритетом у створенні ресурсу.

Нагадаємо, що раніше Артур Добросердов заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безвісти зникли й іноземці. Наразі їх нараховують понад 300.

Раніше на обміні військовополоненими жінка дізналася від захисників, що її чоловік живий та перебуває в російській неволі.