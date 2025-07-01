Платформа для поиска пропавших - что известно

Артур Добросердов. Фото: кадр из видео

Во вторник, 1 июля, в Киеве состоялась презентация Единой информационной платформы по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах. Главным было сделать ее удобной и понятной для всех.

Об этом сообщил Уполномоченный по соответствующим вопросам Артур Добросердов во время официального мероприятия.

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Что известно о платформе для поиска пропавших без вести

Новая платформа, созданная Министерством внутренних дел Украины, имеет целью координировать поиск пропавших лиц и оказывать поддержку их семьям.

Ранее в Украине не существовало единого портала, который бы объединял всю необходимую информацию и четкие алгоритмы действий для близких пропавших, отметила директор Департамента коммуникации МВД Марьяна Рева.

Особое внимание при разработке платформы уделили удобству и простоте пользования, чтобы каждый, кто ищет родных, мог легко ориентироваться и получить нужную помощь. По словам Артура Добросердова, именно это стало главным приоритетом в создании ресурса.

Напомним, что ранее Артур Добросердов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину без вести пропали и иностранцы. Сейчас их насчитывается более 300 человек.

Ранее на обмене военнопленными женщина узнала от защитников, что ее муж жив и находится в российской неволе.