Скільки іноземців зникли безвісти під час війни в Україні - дані Артура Добросердова

Артур Добросердов. Фото: кадр з відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безвісти зникли й іноземці. Наразі їх нараховується понад 300 людей.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов під час презентації Єдиної інформаційної платформи з пошуку зниклих.

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"Понад 300 іноземців зникли безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ", — заявив Артур Добросердов.

За його словами, серед зниклих як військовослужбовці, так і цивільні особи.

Нагадаємо, що 5 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який регламентує правовий статус осіб, зниклих безвісти під час війни. Документ пропонує встановити, що таких осіб можна офіційно визнавати загиблими лише після двох років від завершення бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно на обміні військовополоненими жінка дізналася від захисників, що її чоловік живий та перебуває в російській неволі.