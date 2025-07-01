Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Понад 300 іноземців зникли безвісти в Україні — Добросердов

Понад 300 іноземців зникли безвісти в Україні — Добросердов

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 16:25
Скільки іноземців зникли безвісти під час війни в Україні - дані Артура Добросердова
Артур Добросердов. Фото: кадр з відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безвісти зникли й іноземці. Наразі їх нараховується понад 300 людей.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов під час презентації Єдиної інформаційної платформи з пошуку зниклих.

Реклама
Читайте також:

Скільки іноземців зникли безвісти під час війни в Україні

"Понад 300 іноземців зникли безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ", — заявив Артур Добросердов.

За його словами, серед зниклих  як військовослужбовці, так і цивільні особи.

Нагадаємо, що 5 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який регламентує правовий статус осіб, зниклих безвісти під час війни. Документ пропонує встановити, що таких осіб можна офіційно визнавати загиблими лише після двох років від завершення бойових дій.

Нагадаємо, нещодавно на обміні військовополоненими жінка дізналася від захисників, що її чоловік живий та перебуває в російській неволі.

іноземці війна в Україні зниклі безвісти війна пошук
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації