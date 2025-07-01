Сколько иностранцев пропали без вести во время войны в Украине - данные Артура Добросердова

Артур Добросердов. Фото: кадр из видео

С начала полномасштабного вторжения России в Украину без вести пропали и иностранцы. Сейчас их насчитывается более 300 человек.

Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов во время презентации Единой информационной платформы по поиску пропавших.

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"Более 300 иностранцев пропали без вести с начала полномасштабного вторжения РФ", — заявил Артур Добросердов.

По его словам, среди пропавших как военнослужащие, так и гражданские лица.

Напомним, что 5 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий правовой статус лиц, пропавших без вести во время войны. Документ предлагает установить, что таких лиц можно официально признавать погибшими только после двух лет после завершения боевых действий.

Напомним, недавно на обмене военнопленными женщина узнала от защитников, что ее муж жив и находится в российской неволе.