Рада підтримала законопроєкт щодо зниклих безвісти

Верховна Рада України. Фото: пресслужба Ради

Верховна Рада України у четвер, 5 червня, у першому читанні підтримала законопроєкт щодо зниклих безвісти. Він передбачає визнання таких осіб загиблими через два роки після завершення воєнних дій.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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Статус безвісти зниклих осіб

Народні депутати сьогодні проголосували у першому читанні за законопроєкт, який вносить зміни до статті 46 Цивільного кодексу. "За" відповідне рішення проголосували 262 обранці.

"Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій", — йдеться у повідомленні.

Гончаренко уточнив, що з урахуванням конкретних обставин суд може оголосити особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати загибель.

Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, нещодавно на обміні військовополоненими жінка дізналася від захисників, що її чоловік живий та перебуває в російській неволі.

А на початку травня рідні зниклих безвісти вийшли з плакатами на акцію у Києві.