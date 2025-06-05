Рада поддержала законопроект о пропавших без вести

Верховная Рада Украины. Фото: пресс-служба Рады

Верховная Рада Украины в четверг, 5 июня, в первом чтении поддержала законопроект о пропавших без вести. Он предусматривает признание таких лиц погибшими через два года после завершения военных действий.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Статус без вести пропавших лиц

Народные депутаты сегодня проголосовали в первом чтении за законопроект, который вносит изменения в статью 46 Гражданского кодекса. "За" соответствующее решение проголосовали 262 избранника.

"Физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий", — говорится в сообщении.

Гончаренко уточнил, что с учетом конкретных обстоятельств суд может объявить лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее шести месяцев от наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать гибель.

Скриншот поста Гончаренко

Напомним, недавно на обмене военнопленными женщина узнала от защитников, что ее муж жив и находится в российской неволе.

А в начале мая родные пропавших без вести вышли с плакатами на акцию в Киеве.