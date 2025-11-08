Відео
Головна Новини дня В Україні посилили відключення світла — графіки на завтра

В Україні посилили відключення світла — графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 18:28
Оновлено: 19:33
Відключення світла в Україні 8 листопада — графіки на завтра
Ремонт мереж. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні діятимуть завтра, 8 листопада. Причиною є складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 8 листопада

Заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть у більшості регіонів України. 

В Укренерго розповіли, що графіки погодинних відключень будуть з 00:00 до 23:59 — обсягом від двох до чотирьох черг.

Крім того, з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні 8 листопада

Сьогодні заходи обмеження будуть вимушено застосовуватись до кінця доби.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада російські загарбники атакували теплові електростанції "Центренерго". Внаслідок ударів станції зупинилися.

Відомо, що цієї ночі загарбники пошкодили великі енергетичні обʼєкти у Полтавській, Харківській та Київській областях.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
