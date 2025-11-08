Відключення світла в Україні 8 листопада — графіки на завтра

В Україні посилили відключення світла — графіки на завтра
Відключення світла в Україні діятимуть завтра, 8 листопада. Причиною є складна ситуація в енергосистемі через російські обстріли.
Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram.
Заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть у більшості регіонів України.
В Укренерго розповіли, що графіки погодинних відключень будуть з 00:00 до 23:59 — обсягом від двох до чотирьох черг.
Крім того, з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.
Сьогодні заходи обмеження будуть вимушено застосовуватись до кінця доби.
Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада російські загарбники атакували теплові електростанції "Центренерго". Внаслідок ударів станції зупинилися.
Відомо, що цієї ночі загарбники пошкодили великі енергетичні обʼєкти у Полтавській, Харківській та Київській областях.
