В Украине усилили отключения света — графики на завтра

В Украине усилили отключения света — графики на завтра

Дата публикации 8 ноября 2025 18:28
обновлено: 18:28
Отключение света в Украине 8 ноября — графики на завтра
Ремонт сетей. Фото: ДТЭК

Отключения света в Украине будут действовать завтра, 8 ноября. Причиной является сложная ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Отключение света в Украине 8 ноября

Меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в большинстве регионов Украины.

В Укрэнерго рассказали, что графики почасовых отключений будут с 00:00 до 23:59 — объемом от двух до четырех очередей.

Кроме того, с 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно!" — говорится в сообщении.

Отключение света в Украине 8 ноября

Сегодня меры ограничения будут вынужденно применяться до конца суток.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 8 ноября российские захватчики атаковали тепловые электростанции "Центрэнерго". В результате ударов станции остановились.

Известно, что этой ночью захватчики повредили крупные энергетические объекты в Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Аркадий Пастула
Автор:
Аркадий Пастула
