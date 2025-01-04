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В Україні після кібератаки відновили ще один реєстр — деталі

4 січня 2025 20:52
Ольга Антоновська - редактор
Реєстр ДРАЦС — в Мін'юсті заявили про відновлення роботи
Жінка працює за комп'ютером. Фото: Pexels
Ольга Антоновська - редактор

В Україні знову відновили можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану. У системі державних реєстрів запрацював ДРАЦС.

Про це повідомило Міністерство юстиції України у Facebook в суботу, 4 січня.

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Відновлення роботи реєстру ДРАЦС

Як зазначають у повідомленні, ще один реєстр ДРАЦС запрацював сьогодні. Він постраждав від масштабної російської кібератаки. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану тепер знову можуть вносити відомості про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.

"Усі документи, які ви отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться нашими фахівцями до електронної системи. Ваші свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі", — йдеться у повідомленні.

Відновлення реєстру ДРАЦС
Повідомлення про відновлення реєстру. Фото: скриншот

Вже 5 січня розпочнуть обмін даними з іншими державними органами. Впродовж наступної доби також запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у ''Дії''.

"Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років", — зазначають у Міністерстві юстиції.

Раніше відновили роботу три основні реєстри нотаріату. Доступними стали: 

  • Єдиний реєстр довіреностей; 
  • Спадковий реєстр;
  • Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. 

Нагадаємо, Міністерство юстиції України відновило роботу трьох нотаріальних реєстрів після масштабної кібератаки, здійсненої Росією. Крім того, впроваджено посилені заходи кіберзахисту.

Директор компанії з кібербезпеки 10Guards Віталій Якушев заявив, що витік даних із державних реєстрів після кібератаки поки що не підтверджений. Це не означає, що його не було, однак наразі інформацію ще перевіряють.

Дія кібератака реєстр кібербезпека Міністерство юстиції

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