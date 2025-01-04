Реестр ЗАГС — в Минюсте заявили о возобновлении работы

Женщина работает за компьютером. Фото: Pexels

В Украине снова восстановили возможность регистрировать браки, рождения и другие акты гражданского состояния. В системе государственных реестров заработал ЗАГС.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины в Facebook в субботу, 4 января.

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Восстановление работы реестра ЗАГС

Как отмечается в сообщении, еще один реестр ЗАГС заработал сегодня. Он пострадал от масштабной российской кибератаки. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния теперь снова могут вносить сведения о рождении, браке, разводе, изменении имени и смерти.

"Все документы, которые вы получили в бумажной форме во время временного отключения реестра, сейчас вносятся нашими специалистами в электронную систему. Ваши свидетельства остаются действительными, а их цифровые копии вскоре появятся в реестре", — говорится в сообщении.

Уведомление о восстановлении реестра. Фото: скриншот

Уже 5 января начнут обмен данными с другими государственными органами. В течение следующих суток также заработает и ряд онлайн-сервисов, доступных в Дии.

"Снова станет возможным подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей трех детей до 18 лет", — отмечают в Министерстве юстиции.

Ранее возобновили работу три основных реестра нотариата. Доступными стали:

Единый реестр доверенностей;

Наследственный реестр;

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов;

Напомним, Министерство юстиции Украины возобновило работу трех нотариальных реестров после масштабной кибератаки, осуществленной Россией. Кроме того, внедрены усиленные меры киберзащиты.

Директор компании по кибербезопасности 10Guards Виталий Якушев заявил, что утечка данных из государственных реестров после кибератаки пока не подтверждена. Это не означает, что ее не было, однако пока информацию еще проверяют.