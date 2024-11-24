Графік відключення світла 24 листопада — оновлені дані

В Україні оновили графіки відключень світла — що відомо
Упродовж дня в неділю, 24 листопада, відключень світла має бути менше. Так, у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях застосували лише по одній черзі відключення.
Про це повідомили у ДТЕК.
Відключення світла в Україні 24 листопада
"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: сьогодні відключень має бути ще менше", — йдеться у повідомленні.
У ДТЕК заявили, що від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими зменшився обсяг відключень на 24 листопада.
Там наголосили, що у випадку змін українців будуть інформувати в Telegram-каналі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, які будуть тарифи на світло та газ з 1 грудня.
Також ми писали, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.
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