Графік відключення світла 24 листопада — оновлені дані

Ремонт електромереж. Ілюстративне фото: ДТЕК

Упродовж дня в неділю, 24 листопада, відключень світла має бути менше. Так, у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях застосували лише по одній черзі відключення.

Про це повідомили у ДТЕК.

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Відключення світла в Україні 24 листопада

"Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина: сьогодні відключень має бути ще менше", — йдеться у повідомленні.

Графіки відключення світла в Києві 24 листопада. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Київській області 24 листопада. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 24 листопада. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Одеській області 24 листопада. Фото: ДТЕК

У ДТЕК заявили, що від Укренерго надійшли нові команди, згідно з якими зменшився обсяг відключень на 24 листопада.

Там наголосили, що у випадку змін українців будуть інформувати в Telegram-каналі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які будуть тарифи на світло та газ з 1 грудня.

Також ми писали, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.