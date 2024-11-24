График отключения света 24 ноября — обновленные данные

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

В течение дня в воскресенье, 24 ноября, отключений света должно быть меньше. Так, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях применили только по одной очереди отключения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Отключение света в Украине 24 ноября

"Киев, Киевщина, Днепропетровщина, Одесщина: сегодня отключений должно быть еще меньше", — говорится в сообщении.

Графика отключения света в Киеве 24 ноября. Фото: ДТЭК

Графика отключения света в Киевской области 24 ноября. Фото: ДТЭК

Графика отключения света в Днепропетровской области 24 ноября. Фото: ДТЭК

Графика отключения света в Одесской области 24 ноября. Фото: ДТЭК

В ДТЭК заявили, что от Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений на 24 ноября.

Там подчеркнули, что в случае перемен украинцев будут информировать в Telegram-канале.

Напомним, недавно мы писали, какие будут тарифы на свет и газ с 1 декабря.

Также мы писали, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций, ситуация с отключениями этой зимы значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блэкаут.