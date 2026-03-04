Графіки відключення води можуть з'явитися в Україні — причина

Жінка миє руки. Ілюстративне фото: freepik

У випадку ударів РФ по об'єктах водопостачання в Україні можуть запровадити графіки відключення води для населення. Подібні атаки відбувалися раніше і зараз ця загроза є високою.

Про це розповів експерт з водних питань Михайло Хорєв під час заходу "Вода як стратегічний ресурс України на шляху до ЄС", передає кореспондент Новини.LIVE.

Графіки відключення води в Україні

Хорєв розповів, що загроза пошкодження водоканалів та гідротехнічних споруд є реальною і не новою, адже подібні атаки відбувалися раніше. Для прикладу він нагадав обстріл греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі.

"Ризик виник не вчора, і не позавчора, тому що у нас є удари. Наприклад, по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі. Там зруйнували шлюзи. І там була проблема. Відповідно, можуть бути удари по водоканалах", — сказав експерт.

Він пояснив, що великі міста мають диверсифіковані системи водопостачання — з поверхневими та підземними джерелами. Це ускладнює повне знищення системи одним ударом.

Водночас пошкодження окремих об'єктів може спричинити локальні перебої та запровадження графіків подачі води — за аналогією з відключеннями електроенергії.

Обстріли критичної інфраструктури України

Напередодні Володимир Зеленський попередив українців про нову хвилю атак від РФ. Цього разу ціллю ворога є об'єкти водопостачання та логістика. За його словами, Україні потрібні ракети для ППО, аби захищати свої міста.

Водночас росіяни продовжують завдавати ударів по енергооб'єктах України. Так, 3 березня ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок обстрілів знеструмлення були у чотирьох областях.

Крім того, РФ б'є по українській залізниці. Лише у березні окупанти вдарили 18 разів та пошкодили 41 об'єкт. В середньому це по шість обстрілів на добу.