Воду могут отключать по графикам — эксперт назвал причину

Иллюстративное фото: freepik

В Украине могут ввести графики отключения воды для населения. Это возможно в случае российских атак на объекты водоснабжения.

Об этом рассказал эксперт по водным вопросам Михаил Хорев во время мероприятия "Вода как стратегический ресурс Украины на пути в ЕС", передает корреспондент Новини.LIVE.

Графики отключения воды в Украине

Хорев рассказал, что угроза повреждения водоканалов и гидротехнических сооружений является реальной и не новой, ведь подобные атаки происходили раньше. Для примера он напомнил обстрел плотины Карачуновского водохранилища в Кривом Роге.

"Риск возник не вчера, и не позавчера, потому что у нас есть удары. Например, по плотине Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. Там разрушили шлюзы. И там была проблема. Соответственно, могут быть удары по водоканалам", — сказал эксперт.

Он пояснил, что крупные города имеют диверсифицированные системы водоснабжения — с поверхностными и подземными источниками. Это затрудняет полное уничтожение системы одним ударом.

В то же время повреждение отдельных объектов может вызвать локальные перебои и введение графиков подачи воды — по аналогии с отключениями электроэнергии.

Обстрелы критической инфраструктуры Украины

Накануне Владимир Зеленский предупредил украинцев о новой волне атак от РФ. На этот раз целью врага являются объекты водоснабжения и логистика. По его словам, Украине нужны ракеты для ПВО, чтобы защищать свои города.

В то же время россияне продолжают наносить удары по энергообъектам Украины. Так, 3 марта враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате обстрелов обесточивание было в четырех областях.

Кроме того, РФ бьет по украинской железной дороге. Только в марте оккупанты ударили 18 раз и повредили 41 объект. В среднем это по шесть обстрелов в сутки.