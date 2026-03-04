Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эксперт заявил о вероятности графиков отключения воды в Украине

Эксперт заявил о вероятности графиков отключения воды в Украине

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 19:22
Воду могут отключать по графикам — эксперт назвал причину
Женщина моет руки. Иллюстративное фото: freepik

В Украине могут ввести графики отключения воды для населения. Это возможно в случае российских атак на объекты водоснабжения.

Об этом рассказал эксперт по водным вопросам Михаил Хорев во время мероприятия "Вода как стратегический ресурс Украины на пути в ЕС", передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Графики отключения воды в Украине

Хорев рассказал, что угроза повреждения водоканалов и гидротехнических сооружений является реальной и не новой, ведь подобные атаки происходили раньше. Для примера он напомнил обстрел плотины Карачуновского водохранилища в Кривом Роге.

"Риск возник не вчера, и не позавчера, потому что у нас есть удары. Например, по плотине Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. Там разрушили шлюзы. И там была проблема. Соответственно, могут быть удары по водоканалам", — сказал эксперт.

Он пояснил, что крупные города имеют диверсифицированные системы водоснабжения — с поверхностными и подземными источниками. Это затрудняет полное уничтожение системы одним ударом.

В то же время повреждение отдельных объектов может вызвать локальные перебои и введение графиков подачи воды — по аналогии с отключениями электроэнергии.

Обстрелы критической инфраструктуры Украины

Накануне Владимир Зеленский предупредил украинцев о новой волне атак от РФ. На этот раз целью врага являются объекты водоснабжения и логистика. По его словам, Украине нужны ракеты для ПВО, чтобы защищать свои города.

В то же время россияне продолжают наносить удары по энергообъектам Украины. Так, 3 марта враг атаковал энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. В результате обстрелов обесточивание было в четырех областях.

Кроме того, РФ бьет по украинской железной дороге. Только в марте оккупанты ударили 18 раз и повредили 41 объект. В среднем это по шесть обстрелов в сутки.

обстрелы водоснабжение вода война в Украине график
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации