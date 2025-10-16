Повітряна тривога в Україні 16 жовтня через зліт МіГ-31К

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К
Повітряну тривогу оголосили по всій Україні прямо зараз, зранку 16 жовтня. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети "Кинджал".
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Масштабна тривога в Україні зранку 16 жовтня
"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 05:19.
Водночас інформацію про зліт МіГ-31К та ракетну небезпеку для всієї країни підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Потім військові поінформували, що зафіксували швидкісну ціль на Павлоград (Дніпропетровська область) та ракету у Харківській області, яка рухалася у напрямку Полтавської.
Оновлено о 05:32
В напрямку Полтави зафіксовано дві ракети.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:23 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, у зв'язку з ракетною небезпекою, сигнал наразі по всій Україні.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував дронами Ніжин Чернігівської області. Зокрема, безпілотники влучили в один із логістичних об'єктів та багатоповерховий будинок. Попередньо, постраждала одна людина.
Також ми писали, що протягом останнього тижня росіяни тричі атакували об'єкти газової інфраструктури.
