Головна Новини дня В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 05:23
Повітряна тривога в Україні 16 жовтня через зліт МіГ-31К
Російський винищувач у небі. Фото: Вікіпедія

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні прямо зараз, зранку 16 жовтня. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети "Кинджал".

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Масштабна тривога в Україні зранку 16 жовтня

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 05:19.

Водночас інформацію про зліт МіГ-31К та ракетну небезпеку для всієї країни підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. Потім військові поінформували, що зафіксували швидкісну ціль на Павлоград (Дніпропетровська область) та ракету у Харківській області, яка рухалася у напрямку Полтавської.

Оновлено о 05:32

В напрямку Полтави зафіксовано дві ракети.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:23 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, у зв'язку з ракетною небезпекою, сигнал наразі по всій Україні.

Повітряна тривога в Україні 16 жовтня через зліт МіГ-31К - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував дронами Ніжин Чернігівської області. Зокрема, безпілотники влучили в один із логістичних об'єктів та багатоповерховий будинок. Попередньо, постраждала одна людина.

Також ми писали, що протягом останнього тижня росіяни тричі атакували об'єкти газової інфраструктури.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
