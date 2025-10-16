Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 05:23
Воздушная тревога в Украине 16 октября из-за взлета МиГ-31К
Российский истребитель в небе. Фото: Википедия

Воздушную тревогу объявили по всей Украине прямо сейчас, утром 16 октября. Причиной сигнала стал взлет МиГ-31К, который является носителем сверхзвуковой ракеты "Кинжал".

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Реклама
Читайте также:

Масштабная тревога в Украине утром 16 октября

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 05:19.

В то же время информацию о взлете МиГ-31К и ракетной опасности для всей страны подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Затем военные сообщили, что зафиксировали скоростную цель на Павлоград (Днепропетровская область) и ракету в Харьковской области, которая двигалась в направлении Полтавской.

Обновлено в 05:32

В направлении Полтавы зафиксировано две ракеты.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:23 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, в связи с ракетной опасностью, сигнал сейчас по всей Украине.

Повітряна тривога в Україні 16 жовтня через зліт МіГ-31К - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что этой ночью враг атаковал дронами Нежин Черниговской области. В частности, беспилотники попали в один из логистических объектов и многоэтажный дом. Предварительно, пострадал один человек.

Также мы писали, что в течение последней недели россияне трижды атаковали объекты газовой инфраструктуры.

обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар МиГ-31К
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации