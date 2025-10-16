Воздушная тревога в Украине 16 октября из-за взлета МиГ-31К

Российский истребитель в небе. Фото: Википедия

Воздушную тревогу объявили по всей Украине прямо сейчас, утром 16 октября. Причиной сигнала стал взлет МиГ-31К, который является носителем сверхзвуковой ракеты "Кинжал".

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 05:19.

В то же время информацию о взлете МиГ-31К и ракетной опасности для всей страны подтвердили в Воздушных силах ВСУ. Затем военные сообщили, что зафиксировали скоростную цель на Павлоград (Днепропетровская область) и ракету в Харьковской области, которая двигалась в направлении Полтавской.

Обновлено в 05:32

В направлении Полтавы зафиксировано две ракеты.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:23 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, в связи с ракетной опасностью, сигнал сейчас по всей Украине.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что этой ночью враг атаковал дронами Нежин Черниговской области. В частности, беспилотники попали в один из логистических объектов и многоэтажный дом. Предварительно, пострадал один человек.

Также мы писали, что в течение последней недели россияне трижды атаковали объекты газовой инфраструктуры.