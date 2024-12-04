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В Україні ліквідують найстаріше в країні видавництво

4 грудня 2024 15:00
Анастасія Постоєнко - Редактор
В Україні ліквідують видавництво Наукова думка
Друкарня на видавництві. Фото ілюстративне: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Національна академія наук України вирішила ліквідувати найстаріше видавництво країни — "Наукова думка". Воно працювало з 1922 року за ініціативою академіка Агатангела Кримського.

Про це повідомила пресслужба НАН України у Facebook.

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У заяві на офіційній сторінці НАН України у Facebook зазначено, що це рішення прийнято задля оптимізації роботи з підготовки та випуску науково-видавничої продукції.

"Президія НАН України вирішила ліквідувати державне підприємство "Наукове-виробниче підприємство "Видавництво "Наукова думка" НАН України" (такою є повна офіційна назва видавництва "Наукова думка") задля оптимізації та підвищення ефективності діяльності з підготовки та випуску науково-видавничої продукції в Академії", — повідомили у відомстві.

У НАН пояснили, що підготовкою наукових видань до цього часу займалися два підприємства: "Наукова думка" та видавничий дім "Академперіодика". Проте "Наукова думка" не мала власної поліграфічної бази й замовляла друк у сторонніх компаній, що збільшувало витрати та затримувало випуск продукції.

"Для підвищення ефективності цієї діяльності доцільно, щоби видавничі проєкти Академії реалізувала одна юридична особа, яка зможе використовувати сучасне поліграфічне обладнання та наявні в обох видавництвах висококваліфіковані кадри", – пояснили у Національній академії наук. 

Робота над проєктами "Наукової думки" продовжиться, а співробітників (усього 11 осіб) уже перевели до видавничого дому "Академперіодика". Також обговорюється нова назва для видавництва і можливість збереження бренду "Наукова думка".

Нагадаємо, журналісти NGL.Media провели розслідування щодо витрат Мінкульту на друк книжок, де, як виявилось, більшість праць так і не надійшли на полиці магазинів. Зазначимо, що влітку генеральний директор одного з відомих видавництв пояснив, чому в Україні значно подорожчають книги. 

наука книги НАНУ видавництво науковий працівник

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