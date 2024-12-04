В Украине ликвидируют издательство Наукова думка

Типография на издательстве. Фото иллюстративное: УНИАН

Национальная академия наук Украины решила ликвидировать старейшее издательство страны — "Наукова думка". Оно работало с 1922 года по инициативе академика Агатангела Крымского.

Об этом сообщила пресс-служба НАН Украины в Facebook.

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В заявлении на официальной странице НАН Украины в Facebook отмечено, что это решение принято для оптимизации работы по подготовке и выпуску научно-издательской продукции.

"Президия НАН Украины решила ликвидировать государственное предприятие "Научно-производственное предприятие "Издательство "Наукова думка" НАН Украины" (таково полное официальное название издательства "Наукова думка") для оптимизации и повышения эффективности деятельности по подготовке и выпуску научно-издательской продукции в Академии", — сообщили в ведомстве.

В НАН объяснили, что подготовкой научных изданий до сих пор занимались два предприятия: "Наукова думка" и издательский дом "Академпериодика". Однако "Наукова думка" не имела собственной полиграфической базы и заказывала печать у сторонних компаний, что увеличивало расходы и задерживало выпуск продукции.

"Для повышения эффективности этой деятельности целесообразно, чтобы издательские проекты Академии реализовало одно юридическое лицо, которое сможет использовать современное полиграфическое оборудование и имеющиеся в обоих издательствах высококвалифицированные кадры", — пояснили в Национальной академии наук.

Работа над проектами "Наукова думка" продолжится, а сотрудников (всего 11 человек) уже перевели в издательский дом "Академпериодика". Также обсуждается новое название для издательства и возможность сохранения бренда "Наукова думка".

Напомним, журналисты NGL.Media провели расследование расходов Минкульта на печать книг, где, как оказалось, большинство работ так и не поступили на полки магазинов. Отметим, что летом генеральный директор одного из известных издательств объяснил, почему в Украине значительно подорожают книги.