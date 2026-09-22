Бутенко про зміни НМТ: учням можуть дозволити перездачу

НМТ в Україні. Фото: suspilne.media

В Україні розглядають можливість зробити національний мультипредметний тест гнучкішим для вступників. Серед варіантів — перездача НМТ через кілька тижнів або місяців після першої спроби.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву міністра освіти України Андрія Бутенка під час форуму "Майбутнє, яке обираємо ми".

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Андрій Бутенко. Фото: osvitoria.media

Як можуть змінити НМТ

За словами Бутенка, Міністерство освіти розглядає одразу декілька можливих форматів проведення тестування. Зокрема, йдеться про складання НМТ протягом одного або двох днів.

Ще одним варіантом є запровадження можливості повторно пройти тестування. Перездачу можуть проводити через кілька тижнів або навіть місяців після першої спроби.

Міністр пояснив, що зміни мають зробити вступні випробування доступнішими та зменшити психологічне навантаження на школярів.

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"НМТ не можуть бути останнім шансом в цьому році. Тобто наше завдання, щоб воно стало доступніше і зняти оце стресове навантаження на дітей, що сьогодні день останнього шансу", — сказав Бутенко.

Окремо Міністерство освіти працює над організацією екзаменаційних центрів з урахуванням безпекової ситуації. Під час вибору місць для проведення тестування планують враховувати наявність укриттів.

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