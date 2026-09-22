Бутенко об изменениях в НМТ: учащимся могут разрешить пересдачу

НМТ в Украине. Фото: suspilne.media

В Украине рассматривают возможность сделать национальный мультипредметный тест более гибким для абитуриентов. Среди вариантов — пересдача НМТ через несколько недель или месяцев после первой попытки.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра образования Украины Андрея Бутенко во время форума "Будущее, которое выбираем мы".

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Андрей Бутенко. Фото: osvitoria.media

Как могут изменить НМТ

По словам Бутенко, Министерство образования рассматривает сразу несколько возможных форматов проведения тестирования. В частности, речь идет о сдаче НМТ в течение одного или двух дней.

Еще одним вариантом является введение возможности повторно пройти тестирование. Пересдачу могут проводить через несколько недель или даже месяцев после первой попытки.

Министр объяснил, что изменения должны сделать вступительные испытания более доступными и снизить психологическую нагрузку на школьников.

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"НМТ не может быть последним шансом в этом году. То есть наша задача, чтобы он стал доступнее и чтобы снять эту стрессовую нагрузку на детей, что сегодня день последнего шанса", — сказал Бутенко.

Отдельно Министерство образования работает над организацией экзаменационных центров с учетом ситуации с безопасностью. При выборе мест для проведения тестирования планируют учитывать наличие укрытий.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал, сколько стоит обучение детей в частных детских садах и школах Украины. В Киеве ежемесячная плата за детский сад может составлять от 12 до 55 тысяч гривен, а за частную школу — от 13 до более чем 50 тысяч гривен. Стоимость зависит от заведения, программы обучения, питания и дополнительных услуг.

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