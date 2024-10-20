Осіб, які повідомляють про місця роздачі повісток у містах, будуть притягувати до відповідальності

Працівники ТЦК видають повістку. Ілюстративне фото: скриншот з відео

В Україні існують Telegram-канали, які поширюють інформацію про місця видачі повісток працівниками ТЦК та СП. Адміністраторів таких ресурсів будуть карати.

Про це заявив нардеп Олександр Федієнко в ефірі КИЇВ24.

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Сповіщення про місця роботи ТЦК

Федієнко зазначив, що у березні 2024 року були прийняті зміни до Кримінального Кодексу України, де чітко сказано, що за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань передбачена кримінальна відповідальність.

За його словами, це стосується адміністраторів та користувачів Telegram-каналів, які повідомляють про місця роботи ТЦК.

"Якщо там не буде відомо, чий це Telegram-бот, правоохоронці будуть намагатися з цього анонімізованого бота витягувати тих, хто повідомляє", — сказав нардеп.

Він навів приклад, що громадянин міг проїжджати якесь місце, про яке і повідомив. І таким чином через телефон будуть далі виходити на цю особу.

Нагадаємо, на Кіровоградщині викрили мешканця, який повідомляв про місця видачі повісток працівниками ТЦК.

А голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що про повну заборону Telegram в Україні не йдеться.