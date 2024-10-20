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В Украине будут наказывать пользователей соцсетей, которые сообщают о местах раздачи повесток

20 октября 2024 17:37
Евгения Брюховецкая - редактор
Лица, сообщающие о местах раздачи повесток в городах, будут привлекаться к ответственности
Работники ТЦК выдают повестку. Иллюстративное фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине существуют Telegram-каналы, которые распространяют информацию о местах выдачи повесток работниками ТЦК и СП. Администраторов таких ресурсов будут наказывать.

Об этом заявил нардеп Александр Федиенко в эфире КИЇВ24.

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Федиенко отметил, что в марте 2024 были приняты изменения в Уголовный Кодекс Украины, где четко сказано, что за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований предусмотрена уголовная ответственность.

По его словам, это касается администраторов и пользователей Telegram-каналов, которые сообщают о местах работы ТЦК.

"Если там не будет известно, чей это Telegram-бот, правоохранители будут пытаться из этого анонимизированного бота вытаскивать тех, кто сообщает", — сказал нардеп.

Он привел пример, что гражданин мог проезжать какое-нибудь место, о котором и сообщил. И таким образом по телефону будут дальше выходить на это лицо.

Напомним, на Кировоградщине разоблачили жителя, который сообщал о местах выдачи повесток работниками ТЦК.

А глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что о полном запрете Telegram в Украине речь не идет.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация повестки Telegram

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