Відключення світла сьогодні, 25 грудня - Укренерго повідомило графіки

Пошкоджене енергообладнання. Ілюстративне фото: armyinform

В енергосистемі України у середу, 25 грудня, фіксують дефіцит внаслідок російської атаки. Тому для споживачів застосовуються обмеження споживання світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Графіки відключень на 25 грудня

Для побутових споживачів сьогодні діятимуть до трьох черг відключень одночасно з 05:48 до 23:50. Водночас для промисловості та бізнесу світло вимикатимуть з 15:00 до 23:59.

"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки", — йдеться у повідомленні.

Наразі енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. В Укренерго уточнили, що час та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби, тому варто стежити за оновленнями.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, під час ранкової атаки цілями ворога знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки Укренерго запровадило обмеження споживання електроенергії.

Також відомо, що російські окупанти атакували Україну 184 цілями. У Повітряних силах назвали кількість збитих ракет та дронів.