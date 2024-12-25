Отключение света сегодня, 25 декабря - Укрэнерго сообщило графики

В Украине действуют ограничения света — детали от Укрэнерго
В энергосистеме Украины в среду, 25 декабря, фиксируют дефицит в результате российской атаки. Поэтому для потребителей используются ограничения потребления света.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Графики отключений на 25 декабря
Для бытовых потребителей сегодня будут действовать до трех очередей отключений одновременно с 05:48 до 23:50. В то же время, для промышленности и бизнеса свет будут выключать с 15:00 до 23:59.
"Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки", — говорится в сообщении.
Пока энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование. В Укрэнерго уточнили, что время и объем ограничений могут меняться в течение суток, поэтому стоит следить за обновлениями.
Напомним, во время утренней атаки целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии.
Также известно, что российские кафиры атаковали Украину 184 целями. В Воздушных силах назвали количество сбитых ракет и дронов.
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