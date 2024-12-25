Отключение света сегодня, 25 декабря - Укрэнерго сообщило графики

Поврежденное энергооборудование. Иллюстративное фото: armyinform

В энергосистеме Украины в среду, 25 декабря, фиксируют дефицит в результате российской атаки. Поэтому для потребителей используются ограничения потребления света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключений на 25 декабря

Для бытовых потребителей сегодня будут действовать до трех очередей отключений одновременно с 05:48 до 23:50. В то же время, для промышленности и бизнеса свет будут выключать с 15:00 до 23:59.

"Причина временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки", — говорится в сообщении.

Пока энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование. В Укрэнерго уточнили, что время и объем ограничений могут меняться в течение суток, поэтому стоит следить за обновлениями.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, во время утренней атаки целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии.

Также известно, что российские кафиры атаковали Украину 184 целями. В Воздушных силах назвали количество сбитых ракет и дронов.