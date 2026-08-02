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Головна Новини дня В Україні буде до +38°: де очікують дощі та грози

В Україні буде до +38°: де очікують дощі та грози

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 19:36
Погода 3 серпня: в Україні очікують спеку до +38° та грози
Жінка рятується від спеки. Фото: Reuters

У понеділок, 3 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність, переважно суха погода та сильна спека в окремих регіонах. Температура повітря вдень місцями підніметься до +38°, а в західних і північних областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Прогноз Укргідрометеоцентру на 3 серпня

За даними синоптиків, у більшості областей України опадів не очікується. Водночас у західних та північних регіонах вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +15…+20°. Удень очікується +30…+34°, а в більшості південних та південно-західних областей місцями збережеться сильна спека — до +35…+38°.

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Прогноз погоди на 3 серпня. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди від Meteoprog на 3 серпня

За прогнозом ресурсу "Meteoprog", початок серпня в Україні буде спекотним. У багатьох регіонах температура залишатиметься високою, а денні показники можуть перевищувати +30°.

У частині областей можливі короткочасні атмосферні зміни у вигляді дощів і гроз, однак загалом погода залишатиметься літньою та переважно сухою.

Метеорологи радять під час періоду спеки уникати тривалого перебування на сонці, пити достатню кількість води та зменшити фізичні навантаження у денні години.

В Україні буде до +38°: де очікують дощі та грози - фото 2
Прогноз середніх аномалій температури повітря в Європі з 31 липня до 7 серпня включно. Фото: Meteoprog

Новини.LIVE писали, що найспекотніші та найпосушливіші умови у серпні очікуються на півдні та сході України. У Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій і Луганській областях у першій половині місяця температура повітря переважно триматиметься на рівні +36…+39 °С, а в окремі дні можливе підвищення до екстремальних +41 °С.

Також Новини.LIVE інформували, що фахівці не прогнозують у серпні тривалих і сильних геомагнітних штормів, однак короткочасні магнітні збурення різної інтенсивності все ж можливі. Активність магнітного поля Землі залежатиме від сонячних процесів, зокрема викидів корональної маси та швидкості потоків сонячного вітру, які можуть спричиняти геомагнітні коливання.

Укргідрометцентр прогноз погоди спека
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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