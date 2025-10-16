Аварійні відключення в Україні 16 жовтня - де не буде світла

Чоловік без світла. Фото ілюстративне: freepik

В четвер, 16 жовтня, в Україні продовжує залишатися напруженою ситуація в енергосистемі через наслідки попередніх російських обстрілів. У низці областей уже запроваджено аварійні відключення електроенергії, аби стабілізувати роботу мережі.

Про це повідомило Укренерго у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Укренерго. Фото: скриншот

Аварійні відключення в Україні

Крім того, в усіх регіонах країни діють графіки обмеження споживання електроенергії для промислових підприємств, що допомагає збалансувати навантаження на систему.

На Чернігівщині місцеве обленерго повідомило про застосування трьох черг погодинних відключень. Фахівці наголошують, що ситуація залишається динамічною та може змінюватися залежно від стану енергосистеми.

Енергетики закликають громадян ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження. Дбайливе споживання допоможе зменшити ризик нових відключень або скоротити їхню тривалість.

Оператори систем розподілу радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках ваших обленерго, щоб бути в курсі актуальної інформації.

Нагадаємо, що 16 жовтня на території Київської області тимчасово вводили аварійні відключення електроенергії, однак згодом їх дію було припинено.

Крім того, генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко дала оцінку поточному стану енергосистеми України напередодні зимового періоду.